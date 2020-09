Calciomercato – Fiorentina, tentazione Bonaventura: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO FIORENTINA – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato l’Originale’, ha parlato del futuro di Giacomo Bonaventura. Ecco gli aggiornamenti: “La Fiorentina si sta muovendo per Giacomo Bonaventura. C’è già l’ok tecnico di Beppe Iachini all’operazione. Adesso va trovata l’intesa economica con Mino Raiola per il centrocampista libero a parametro zero dopo l’esperienza al Milan. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra le parti”.

