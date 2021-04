GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 22 aprile 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 22 aprile 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 22 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina ad Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, isolato in Italia ed in Europa dopo il flop della SuperLega. Il suo futuro ai vertici del club bianconero è incerto. Nell'Inter, il patron Zhang Jindong resta solo con Giuseppe Marotta che si sfila. Nel Milan, c'è Ivan Gazidis nel mirino: Paolo Maldini non sapeva nulla e chiede scusa ai tifosi.