GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 16 febbraio 2021

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 16 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con “il derby dei derby“. Domenica pomeriggio, a ‘San Siro‘, si sfideranno infatti l’Inter ed il Milan, prime due squadre della classifica in Serie A, separate da un solo punto. Si affronteranno i giganti Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimović, nonché i due giovani fenomeni Nicolò Barella e Gigio Donnarumma.

Intervista esclusiva, poi, a Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C., che boccia la Superlega e conferma Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia fino ai Mondiali del 2022 in Qatar. Riparte, infine, la Champions League. Stasera in campo Barcellona e PSG: presente e futuro di Lionel Messi? GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>