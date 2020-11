GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 11 novembre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 11 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina al Milan, capolista del campionato di Serie A. I piani di Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, per lo Scudetto prevedono un rafforzamento sul mercato. Obiettivi Ozan Kabak (Schalke 04) per la difesa e Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) per l’attacco. In alto, sotto la testata, intervista ad un ex rossonero, Manuel Locatelli, fulcro del centrocampo del Sassuolo.

Si parla ampiamente, poi, del ricorso respinto del Napoli in merito la partita di Torino contro la Juventus. Resta lo 0-3 a tavolino ed il punto di penalizzazione. Ma il Presidente, Aurelio De Laurentiis, non si dà per vinto ed annuncia ricorso al CONI. Stasera, infine, c’è l’amichevole Italia-Estonia a Firenze (ore 20:45).

