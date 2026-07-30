Nelle ultime ore si è diffusa rapidamente in rete e sui canali social una gravissima e infondata notizia riguardante la presunta scomparsa di Franco Baresi, leggenda indiscussa del calcio mondiale e attuale vicepresidente onorario del Milan. Una fake news speculativa legata alla battaglia contro la malattia che lo storico capitano rossonero sta affrontando da circa un anno, dopo essere stato sottoposto a un intervento per l'asportazione di una nodulazione polmonare.

Di fronte al rincorrersi di articoli e messaggi privi di ogni verifica, il club di Via Aldo Rossi è dovuto intervenire direttamente. Come evidenziato anche dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Diavolo ha pubblicato una nota ufficiale sui propri profili per fare immediata chiarezza e tutelare la bandiera rossonera.

Il comunicato ufficiale del Milan su Franco Baresi

«AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento».

Il ricovero all'Humanitas e le ultime apparizioni pubbliche

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15 dicembre 2025 : il ritorno a San Siro in occasione del match Milan-Sassuolo (2-2), dopo diversi mesi di assenza forzata dovuta alle terapie.

: il ritorno a San Siro in occasione del match Milan-Sassuolo (2-2), dopo diversi mesi di assenza forzata dovuta alle terapie. Febbraio 2026: l'emozionante apparizione pubblica in cui, fianco a fianco con lo storico rivale e amico Giuseppe Bergomi, ha portato la torcia olimpica all'interno dello stadio Giuseppe Meazza per celebrare le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Questo il testo integrale della smentita diramata dalla società rossonera:Secondo quanto rivelato dalla "rosea", Baresi si trova attualmente ricoverato presso l', alle porte di Milano, dove viene costantemente monitorato e assistito dall'équipe medica della struttura.La vicinanza di tutto il mondo rossonero e degli appassionati di calcio è totale in questo momento così complesso. Di seguito, i momenti salienti delle sue ultime e recenti uscite pubbliche:

Da parte di tutta la redazione, un caloroso abbraccio e un grande "In bocca al lupo" al nostro eterno Capitano.