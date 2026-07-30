Il Milan smentisce le voci circolate sui social: "Franco sta affrontando un momento delicato, rispettate la privacy". L'ex capitano è ricoverato all'Humanitas
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Nelle ultime ore si è diffusa rapidamente in rete e sui canali social una gravissima e infondata notizia riguardante la presunta scomparsa di Franco Baresi, leggenda indiscussa del calcio mondiale e attuale vicepresidente onorario del Milan. Una fake news speculativa legata alla battaglia contro la malattia che lo storico capitano rossonero sta affrontando da circa un anno, dopo essere stato sottoposto a un intervento per l'asportazione di una nodulazione polmonare.
Di fronte al rincorrersi di articoli e messaggi privi di ogni verifica, il club di Via Aldo Rossi è dovuto intervenire direttamente. Come evidenziato anche dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Diavolo ha pubblicato una nota ufficiale sui propri profili per fare immediata chiarezza e tutelare la bandiera rossonera.
Il comunicato ufficiale del Milan su Franco BaresiQuesto il testo integrale della smentita diramata dalla società rossonera:
«AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento».
Il ricovero all'Humanitas e le ultime apparizioni pubblicheSecondo quanto rivelato dalla "rosea", Baresi si trova attualmente ricoverato presso l'istituto Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, dove viene costantemente monitorato e assistito dall'équipe medica della struttura.
- 15 dicembre 2025: il ritorno a San Siro in occasione del match Milan-Sassuolo (2-2), dopo diversi mesi di assenza forzata dovuta alle terapie.
- Febbraio 2026: l'emozionante apparizione pubblica in cui, fianco a fianco con lo storico rivale e amico Giuseppe Bergomi, ha portato la torcia olimpica all'interno dello stadio Giuseppe Meazza per celebrare le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.
Da parte di tutta la redazione, un caloroso abbraccio e un grande "In bocca al lupo" al nostro eterno Capitano.
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