Francia-Gibilterra 14-0, brilla Giroud: ancora più record man

'Tuttosport' in edicola oggi fa il punto sulle partite della Naazionali. La Francia in casa contro Gibilterra ha dominato. Il 14-0 finale è entrato nella storia come la vittoria con più gol in assoluto per quanto riguarda le competizioni europee, superando quanto accaduto in San Marino-Germania 0-13 il 6 settembre del 2006. Sette reti per tempo, tra i marcatori dei Bleus anche tre 'italiani': Marcus Thuram, Adrien Rabiot e Olivier Giroud. I primi due hanno segnato un gol a testa. Per quanto riguarda il centravanti del Milan, invece, sono state due le reti, e per giunta arrivate dopo il suo ingresso in campo al 66’ e in pochi minuti. Due gol con i quali il rossonero ha rinforzato la sua posizione di massimo goleador dei Bleus arrivando a quota 56. Mbappé, dopo i tre gol di ieri, si avvicina al bomber rossonero: dista solamente dieci gol. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, spunta una clamorosa ipotesi per Theo Hernandez