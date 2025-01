Prima, però, di firmare con l'OL, Fonseca - come evidenziato dalla 'rosea' - deve risolvere il contratto ancora in essere con il Milan. Il club rossonero, di fatto, risparmia sette mesi di stipendio del lusitano. C'era un accordo, infatti, per una buonuscita di otto mensilità in caso di esonero entro sei mesi della prima stagione. Il Diavolo gliene ha versato appena uno. LEGGI ANCHE: Milan, non solo Giménez: chiusura con questo botto di calciomercato >>>