Fiorentina, torna Pioli in panchina: la data dell’arrivo al Viola Park

Stefano Pioli , tecnico del Milan per cinque stagioni, dal 2019 al 2024 , vincitore dello Scudetto 2022 , si prepara a tornare in Italia e in Serie A , alla guida della Fiorentina .

Fiorentina, presto sarà ufficiale Pioli come nuovo allenatore

Risolto il suo contratto con gli arabi dell'Al-Nassr, Pioli è pronto a riprendere in mano le redini dei viola. Domani, giovedì 3 luglio, scadono i sei mesi più un giorno di residenza in Arabia Saudita, condizione necessaria per accedere ai benefici fiscali previsti: un passaggio formale, ma fondamentale. Poi, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per il ritorno.