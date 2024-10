Fiorentina-Milan, per Adli ritorno al passato per riscattare il futuro

Stasera, in vista di Fiorentina-Milan, il Franchi sarà gremito, con oltre 24mila tifosi pronti a sostenere la squadra. Per Adli, questa non sarà una partita qualsiasi. Sentendosi ancora legato al Milan, avrà l'opportunità di dimostrare il suo valore contro la squadra che ha rappresentato con molta passione. Sarà un incontro cruciale non solo per la Fiorentina, ma anche per la carriera di un giocatore determinato a dimostrare che il legame con il suo passato può trasformarsi in una nuova opportunità. LEGGI ANCHE: Abraham punta al riscatto, ma il Milan tiene in caldo un’alternativa >>>