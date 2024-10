Milan, Abraham ha iniziato bene la sua stagione — L'arrivo di Abraham ha permesso a Fonseca di ottenere quel centravanti che, per caratteristiche tecniche ed attitudine, aveva sempre desiderato. Fino al derby Morata e Abraham si sono alternati; poi Fonseca ha provato la coppia e da lì - a parte Leverkusen, dove lo spagnolo era a mezzo servizio - l'ha sempre riproposta con convinzione.

Fin qui Abraham è andato in gol contro il Venezia, su calcio di rigore, ma adesso deve trovare continuità sotto rete se vorrà guadagnarsi, a fine stagione, il riscatto da parte dei rossoneri. Come detto, infatti, l'ex Chelsea è in prestito secco e il Milan - qualora volesse confermarlo - dovrebbe intavolare ex novo una trattativa con la Roma.

Vedremo cosa succederà. Intanto, però, come ricordato dal quotidiano torinese, il Milan tiene in caldo anche un'alternativa. Hanno fatto scalpore le parole di Santiago Giménez, attaccante messicano del Feyenoord, che ha confermato come il suo club avesse ricevuto un'offerta dal Diavolo lo scorso 31 agosto.

Vorrebbe rimanere, ma occhio alla pista Giménez — Il trasferimento - per questioni di tempi e costi (gli olandesi vorrebbero 50 milioni di euro per lasciar partire Giménez) - non si è concretizzato. Ma il bomber classe 2001 spera ancora di poter coronare il suo sogno di vestire la maglia dei suoi eroi di gioventù. Ovvero Ricardo Kaká, Ronaldinho e Ronaldo Il Fenomeno.

Bisognerà capire, dunque, che piega prenderà la stagione di Abraham nel Milan. Altrimenti, la pista Giménez potrebbe riaccendersi, la prossima estate, davvero in un lampo. E questa volta l'esito potrebbe essere ben differente. LEGGI ANCHE: Fiorentina-Milan vista da Terim: le parole dell’Imperatore sulla partita >>>