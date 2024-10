Nel mezzo, i tre penalty. Prima l'errore di Kean, con gran parata di Mike Maignan . Poi è salito in cattedra David De Gea , eroe della serata per la squadra di Raffaele Palladino . Lo spagnolo ha neutralizzato le conclusioni di Theo Hernández e Tammy Abraham . Una vera mazzata per il Diavolo, in una serata in cui Pulisic ha giocato a sprazzi , Álvaro Morata non stato è il ciclone visto a Leverkusen e nel derby e Rafael Leão ha fatto qualche bella giocata, non brillando certo per continuità.

Diavolo ancora a secco di vittorie fuori casa

Da oggi e per due settimane Fonseca, inevitabilmente, per il 'CorSera' tornerà nel mirino della critica. Scatteranno processi e il portoghese dovrà essere abile a difendersi. Ed a spiegare, magari, come mai il suo Milan, lontano da 'San Siro', non sia ancora riuscito a vincere una partita. Theo, che proprio ieri festeggiava il suo 27° compleanno, simbolo di un nervosismo latente in casa rossonera: ha incassato un'espulsione diretta, a partita finita, per insulti all'arbitro Luca Pairetto. E per il Milan è stata notte fonda in Toscana. LEGGI ANCHE: Milan, esonero in arrivo per Fonseca? Se salta, c’è un favorito per la panchina >>>