Con gli olandesi 65 reti in 105 partite. Poi il Diavolo

E lui, dopo qualche difficoltà iniziale, dal gennaio 2023 è esploso, segnando in totale 65 reti in 105 partite. Ironia della sorte, Feyenoord-Milan sarà la sua prima partita europea con i rossoneri dopo il passaggio nella fila del Diavolo per 28,5 milioni di euro più bonus. A lui - che avrebbe potuto giocare questo match da avversario - Conceição chiederà le giocate per mettere in difficoltà gli olandesi.