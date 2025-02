Feyenoord-Milan, Conceicao ha tanti assenti

Il Milan, infatti, per la gara contro il Feyenoord, dovrà rinunciare agli ultimi arrivati Warren Bondo e Andrea Sottil, non inseriti in lista UEFA al pari di Álex Jiménez (non ha ancora abbastanza mesi di tesseramento nel Milan per entrare in Lista B) e Luka Jović. Conceicao, poi, non potrà schierare lo squalificato Yunus Musah.