Feyenoord-Milan, Conceicao se la gioca tutta all'attacco? — Il precedente, ossia il secondo tempo di Empoli-Milan, è favorevole. Il contesto, però, era diverso. In Toscana il Milan non poteva permettersi di rallentare e perdere punti, neanche in dieci uomini, e quindi l'allenatore è stato anche costretto a disporre sul campo tutto il suo arsenale offensivo.

In Feyenoord-Milan di domani, al contrario, il Diavolo di Conceicao giocherà soltanto il primo tempo della doppia partita playoff: non ha la necessità di spingersi in attacco, potendo contare sulla gara di ritorno a 'San Siro'. Anche se chiudere la pratica già in casa degli olandesi sarebbe utile a gestire le forze nella partita in casa.

Altra opzione, Terracciano per uno tra Leão e João Félix — Il dubbio, di fatto, è uno solo. Con Yunus Musah squalificato, Warren Bondo e Álex Jiménez non presenti in lista UEFA, per Conceicao o si va verso l'utilizzo dei 'Fantastici Quattro' in attacco, oppure verso l'impiego del più difensivo Filippo Terracciano in mediana per uno tra Leão e João Félix.

Nel caso in cui il tecnico optasse per la prima idea, quella di un Milan a trazione totalmente offensiva, ci dovrebbe essere il sacrificio di tutti. Di Tijjani Reijnders, più 'attaccato' a Youssouf Fofana e meno 'attratto' dalla porta avversaria. Di Theo Hernández, che dovrebbe rimanere più bloccato. E dei quattro attaccanti, che dovrebbero ripiegare. Il tutto, mantenendo inalterata la lucidità sotto porta. Missione possibile?