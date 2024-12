Sacchi: “De Ketelaere? Per il Milan un Signor Nessuno. Invece Gasp …”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato - in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - dell'esplosione di Charles De Ketelaere nella fila dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. CDK, dopo un'annata orribile al Milan (40 partite, zero gol e un solo assist nella stagione 2022-2023) è infatti rinato a Bergamo.