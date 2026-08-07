Nella stagione appena terminata, il Milan ha visto sfumare la qualificazione in Champions League all'ultima giornata. La sconfitta casalinga contro il Cagliari ha condannato i rossoneri al quinto posto: un piazzamento che costringerà la squadra di Ruben Amorim a giocare la prossima edizione di Europa League. Una competizione che il Diavolo non ha mai vinto nella propria storia, ma che, ora, può diventare un obiettivo concreto.

Europa League, un trofeo da vincere per il Milan

Le quote del trionfo rossonero

Le avversarie

Crystal Palace

Bayer Leverkusen

Bournemouth

Olympique Marsiglia

Real Sociedad

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', ildeve assolutamente puntare ad alzare il trofeo. Giocare il giovedì può togliere energie in campionato, ma l'permette di applicare un ampiosenza correre rischi eccessivi, soprattutto nella fase a girone unico. Ladi Luciano Spalletti a provare a mettere il bastone tra le ruote ai rossoneri, in quello che potrebbe essere un testa a testa tutto italiano. La speranza dei tifosi è quella di vedere unatra due squadre del nostro calcio il prossimoLa vittoria finale di una tra Milan stuzzica anche i bookmakers: il trionfo deiè dato a, mentre per isiamo addirittura a. Oltre al blasone che comporta alzare un trofeo europeo, un successo in Europa League permetterebbe al Diavolo di staccare ilIn un campionato in cui lasi prospetta decisamente combattuta, ottenere l'accesso all'Europa che conta attraverso una via alternativa potrebbe letteralmente salvare una stagione.Se nelle stagioni precedenti insi trovavano squadre come Manchester United, Tottenham, Aston Villa e Siviglia, quest'anno la situazione è un po' diversa. Al momento, non ci sono grandi club qualificati, anche se il quadro completo delle partecipanti sarà noto soltanto al termine dei preliminari di Champions. Tra i club già qualificati, questi sono quelli a cuidovranno fare maggiore attenzione:

Tra le squadre attualmente impegnate nei preliminari di Champions spiccano Benfica e Besiktsas che, in caso di mancata qualificazione, si aggiungerebbero alle contendenti del Milan nella corsa alla vittoria dell'Europa League.