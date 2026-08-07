Avversari abbordabili, qualificazione diretta in Champions e un trofeo mai conquistato: ecco perché il Milan deve puntare a vincere l'Europa League
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Nella stagione appena terminata, il Milan ha visto sfumare la qualificazione in Champions League all'ultima giornata. La sconfitta casalinga contro il Cagliari ha condannato i rossoneri al quinto posto: un piazzamento che costringerà la squadra di Ruben Amorim a giocare la prossima edizione di Europa League. Una competizione che il Diavolo non ha mai vinto nella propria storia, ma che, ora, può diventare un obiettivo concreto.
Europa League, un trofeo da vincere per il MilanSecondo 'La Gazzetta dello Sport', il Milan deve assolutamente puntare ad alzare il trofeo. Giocare il giovedì può togliere energie in campionato, ma l'Europa League permette di applicare un ampio turnover senza correre rischi eccessivi, soprattutto nella fase a girone unico. La Juventus di Luciano Spalletti a provare a mettere il bastone tra le ruote ai rossoneri, in quello che potrebbe essere un testa a testa tutto italiano. La speranza dei tifosi è quella di vedere una finale tra due squadre del nostro calcio il prossimo 26 maggio a Francoforte.
Le quote del trionfo rossoneroLa vittoria finale di una tra Milan e Juventus stuzzica anche i bookmakers: il trionfo dei rossoneri è dato a 7.50, mentre per i bianconeri siamo addirittura a quota 5. Oltre al blasone che comporta alzare un trofeo europeo, un successo in Europa League permetterebbe al Diavolo di staccare il pass diretto per la Champions. In un campionato in cui la lotta per il quarto posto si prospetta decisamente combattuta, ottenere l'accesso all'Europa che conta attraverso una via alternativa potrebbe letteralmente salvare una stagione.
Le avversarieSe nelle stagioni precedenti in Europa League si trovavano squadre come Manchester United, Tottenham, Aston Villa e Siviglia, quest'anno la situazione è un po' diversa. Al momento, non ci sono grandi club qualificati, anche se il quadro completo delle partecipanti sarà noto soltanto al termine dei preliminari di Champions. Tra i club già qualificati, questi sono quelli a cui Milan e Juventus dovranno fare maggiore attenzione:
- Crystal Palace
- Bayer Leverkusen
- Bournemouth
- Olympique Marsiglia
- Real Sociedad
Tra le squadre attualmente impegnate nei preliminari di Champions spiccano Benfica e Besiktsas che, in caso di mancata qualificazione, si aggiungerebbero alle contendenti del Milan nella corsa alla vittoria dell'Europa League.
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