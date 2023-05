EuroDerby Milan-Inter, le due facce di Milano: prima il campionato

Milan-Inter, le due facce di Milano

Le due facce di Milano, si legge. Quella sorridente e sicura di sé dell’Inter, alla sua terza vittoria consecutiva in campionato, ora quarta da sola in classifica. E quella delusa e spaventata del Milan, che invece non ride affatto e che le sue certezze le ha smarrite, insieme a gioco e risultati. Il derby di Champions s’avvicina, fra cinque giorni l’andata, ma nerazzurri e rossoneri ci arrivano con animi diametralmente opposti. Due situazioni diverse per i rossoneri e i nerazzurri, continua il Corriere, che parla anche degli impegni del weekend. Il Milan sfiderà la Lazio, forse l'ultima speranza per il quarto posto. L'Inter la Roma, per non farsi riprendere. Il tutto prima di una partita di fuoco. LEGGI ANCHE: La doppia faccia del Milan, troppa fatica con le piccole