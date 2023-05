Milan, doppia personalità: grande con le grandi, male con le piccole

È un Milan dalla doppia personalità , si legge, quello che sta caratterizzando il 2023, perché la formazione di Stefano Pioli , quando ha avuto uno stato di forma accettabile, ha fatto la grande con le grandi , ma ha zoppicato e non poco con le piccole . Il pareggio con la Cremonese, figlio del vastissimo e infruttuoso turnover, è un altro passo falso fatto contro le squadre di media e bassa classifica e che hanno reso difficile il raggiungimento del quarto posto, valido per qualificarsi alla Champions League.

Rimanendo con il focus sul campionato, continua Tuttosport, e prendendo in esame le partite giocate dai rossoneri contro le formazioni che sono al di fuori dei piazzamenti europei, si evince come i punti persi siano stati ben 26 frutto di 7 pareggi e quattro sconfitte. Per andare in Champions, conti alla mano, serve un percorso netto nelle prossime cinque giornate dove, con 15 punti. Insomma, dentro un calendario che prevede anche Spezia, Sampdoria e Verona, la Champions passa sì dai due scontri diretti (Lazio e Juventus), ma anche da altre tre squadre che rientrano in quel rango di avversari che il Milan ha sofferto in questa stagione.