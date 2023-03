Euro2024, Svezia-Belgio: è derby tra Ibrahimovic e Lukaku

Come riportato da Tuttosport, questa sera potrebbe esserci un nuovo incrocio tra Ibrahimovic e Lukaku, in campo con Svezia e Belgio

Questa sera a Solna, periferia di Stoccolma, vi potrebbe essere il remake di una sfida che infiammò gli animi da derby nel 2020/21. Per la prima gara delle qualificazioni ad Euro2024 del Girone F, la Svezia di Zlatan Ibrahimovic affronterà il nuovo Belgio di Romelu Lukaku. Come riportato da Tuttosport stamani, entrambi gli attaccanti, da quell'ormai lontano derby di Coppa Italia, hanno visto poco il campo, causa vari infortuni, e questa stagione sarebbe, forse, dovuta essere quella del riscatto per uno e di passerella finale per l'altro. Ed invece eccoli qui, su campo europeo, come sarebbe potuto essere anche in Champions League qualora entrambe le squadre milanesi passassero, ma che purtroppo non potrà, data l'esclusione dello svedese dalla lista Champions del Milan.

Derby anche in Nazionale — La tensione fra i due giganti iniziò ai tempi del Manchester United, quando lo stesso Ibrahimovic prendeva in giro il belga per i tanti primi stop sbagliati durante gli allenamenti. Situazione poi sviluppatasi con la separazione di Lukaku da Raiola, l'amato agente di Ibra, e i botta e risposta social su chi fosse il migliore in città nel 2020. Infine, il tanto discusso testa a testa in Coppa Italia, con l'ex Chelsea che si imbestialì per alcuni frasi riferite alla madre e ai riti vudù.

Nella realtà dei fatti, tuttavia, vi potrebbe essere la possibilità che i due non si incrocino anche questa sera. Lo stesso allenatore svedese, infatti, ha parlato così dell'utilizzo di Ibrahimovic: "Non vedo Zlatan come titolare, ma sarà utilizzato come accade al Milan, a partita in corso: la sua personalità ed esperienza aggiungono molto alla squadra". Non sono da escludere scintille qualora i due giocassero, eppure, dopo due anni, le frizioni sembrano essersi placate, con entrambi gli attaccanti che in varie interviste hanno espresso rispetto e stima per l'altro. Calciomercato – Milan e Inter: per l’attacco obiettivi comuni