Calciomercato – Milan e Inter: per l’attacco obiettivi comuni

Il Milan potrebbe essere alla ricerca dell'attaccante del futuro. I rossoneri però, nel prossimo calciomercato , potrebbero scontrarsi con l' Inter per obiettivi comuni. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Calciomercato, Milan e Inter obiettivi comuni

Milan e Inter, si legge, potrebbero dare vita ad alcuni derby in estate. Il primo nome della lista sarebbe quello di Okafor del Salisburgo, da tempo nel mirino del Milan, ma tenuto sotto osservazione anche dall'Inter: costa molto, 30-35 milioni. Altro nome sarebbe quello di Openda del Lens: piacerebbe molto al Milan, metre l'Inter lo seguirebbe da tempo. Occhi anche sui nove d'area come Retegui, sul quale continua Tuttosport, ci sarebbe più il Milan che l'Inter. Altro nome, che sarebbe più per i nerazzurri, sarebbe quello di Scamacca. Ai dirigenti rossoneri piacerebbe molto anche Balogun del Reims, ma di proprietà dell'Arsenal e con un valore sul calciomercato già molto alto. Calciomercato Milan – Opzione a centrocampo: spunta Grujic