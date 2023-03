Calciomercato Milan – Opzione a centrocampo: spunta Grujic

Calciomercato Milan - Grujic un'opzione per la mediana

Il Milan, si legge, dallo scorso anno ha perso molto dalla partenza di Kessié. Assenza che si fà sentire, nonostante i tentativi, in estate, di sostituirlo. Così per l’anno prossimo è possibile che Maldini e Massara decidano di puntare su un giocatore di maggiore esperienza in mediana, che possa alternarsi con i titolari. Secondo le ultime indiscrezioni che filtrano dal Portogallo, riporta il Corriere, sarebbe stato candidato il nome di Marko Grujic, 27enne serbo che veste la maglia del Porto. La problematica sarebbe legata al costo del cartellino, essendo Grujic legato al club portoghese da un contratto fino al 30 giugno 2026. Il Milan, però, potrebbe rinforzarsi anche in mediana. Calciomercato Milan – Si cerca il numero 9: occhi in Italia