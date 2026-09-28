Da pilastro e possibile capitano sotto la gestione di Massimiliano Allegri, a seconda scelta con Ruben Amorim. Una delle sorprese di questo avvio di stagione è stato lo scarsissimo utilizzo di Matteo Gabbia, difensore del Milan classe '99.

Milan, Gabbia che succede?

In queste 6 partite, il difensore italiano a giocato solo in due match, e mai da titolare, bensì dalla panchina, raccogliendo solamente 17 minuti in campo. molto pochi per un giocatore del genere. Ma dietro questa scelta, che motivazioni ci sono?

Uno dei principali motivi è puramente di salute: il calcaitore, infatti, è stato colpito da un problema molto fastidioso alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per una po' di tempo. Il secondo, invece è tattico: sotto la gestione di Ruben Amorim, Koni De Winter è 'esploso', rubando il posto al difensore italiano.

Come riferito dal Corriere dello Sport, però, la lunghissima pausa legata alle Nazionali, che durerà fino a metà ottobre circa, potrebbe rappresentare una ghiottissima occasione per il centrale italiano. Lavorare a stretto contatto con Amorim mentre i compagni sono in Nazionale potrebbe far cambiare idea al tecnico.

Inoltre, il problema alla caviglia potrà essere definitivamente smaltito, facendo aumentare le possibilità legate ad un minutaggio molto più alto nelle prossime settimane.