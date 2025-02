"In Empoli-Milan, la terza delle quattro partite della 24^ giornata giocate fino a questo momento, al minuto 8 c’è una raccapricciante entrata con i tacchetti che vanno direttamente sulla tibia sinistra di Walker (Milan) compiuta da Cacace dell’Empoli. Non si sa come (o meglio: come sempre accade), succede che l’arbitro Pairetto non se ne accorga nemmeno. Ma mentre Walker rimane a terra dolorante, la regia manda più volte il replay dell’azione. E una scritta in sovrimpressione ci avvisa che il VAR sta valutando se ci sono gli estremi per il cartellino rosso. “La cosa che più ci sta a cuore è salvaguardare l’incolumità dei giocatori”, ha proclamato coram populo Rocchi, il designatore, non più tardi di poche settimane fa".