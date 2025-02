Empoli-Milan, Sabatini: "Inammissibile che il VAR non intervenga"

"A caccia del quarto posto con conto alla rovescia. Tre, due, uno. Tre punti, due gol e una sensazione: il Milan può sprigionare una potenza offensiva che non ha pari in Italia. È questo il verdetto di una partita condizionata non solo dalle mosse di Conceicao nell’intervallo, ma anche dagli errori combinati da tutto lo schieramento arbitrale: assistenti, Pairetto e Var. L’espulsione per doppia ammonizione di Tomori parte da una posizione di fuorigioco di Colombo: inammissibile che - per ottusità del regolamento - il Var non possa intervenire su un giallo che diventa rosso. Inammissibile, malgrado il regolamento non lo preveda. Ma sarebbe bene dare un’occhiata a questo regolamento, proprio per non annullare l’effetto giusto dello stesso Var".