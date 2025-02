Derby Milan-Inter, Sabatini: “Rossoneri con l’amaro in bocca. Leao …”

Derby Milan-Inter, Sabatini discute il cambio di Leao: poi spiazza sui delusi

"L’Inter non lo vince mai, il derby. Al massimo lo pareggia. Quest’anno va così. Senza un solo motivo, senza un unico perché. Il divario tra le due squadre è notevole, persino più degli ultimi anni di Pioli, quando invece la maledizione era tutta rossonera. Basta dare uno sguardo alla classifica per evidenziare punti e divario netti, evidenti. In teoria non doveva esserci storia all’andata, in Supercoppa e anche stavolta. In pratica, il pronostico è stato rovesciato tre volte su tre. Due volte su tre invece il risultato previsto. E una volta su tre ecco il pareggio che lascia perfino più amaro in bocca al Milan, visto che l’Inter ha agguantato il gol tre minuti oltre il 90' e ad appena due dallo scadere del recupero".