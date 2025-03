DS Milan, Romano rivela: “Almeno tre incontri con Berta, ma lui voleva …”

Fabrizio Romano , esperto di calciomercato, ha stilato un lungo editoriale sulle colonne di 'GIVEMESPORT', soffermandosi in modo particolare sull'interesse da parte del Milan per Andrea Berta . Il giornalista ha infatti spiegato come i rossoneri abbiano avuto almeno tre incontri con l'ex Atletico Madrid . Ecco, dunque, le sue parole.

"Possiamo rivelarvi un dietro le quinte. Questo trasferimento è stato pianificato per mesi. Questo dopo la sua decisione di separarsi dall'Atletico Madrid, dove ha contribuito a costruire la squadra negli ultimi anni. E la sua mossa finale per Julian Alvarez, che era stato voluto e ingaggiato da Berta dopo difficili trattative in una battaglia di trasferimento con il PSG. Berta voleva una nuova sfida e, nonostante i numerosi contatti da parte di club europei, ha sempre dato la priorità all'Arsenal. Nell'ultimo mese, la dirigenza del Milan ha tenuto più di tre riunioni per convincere Andrea Berta, ma lui ha sempre voluto l'Arsenal come destinazione preferita per il suo futuro. Ecco perché ha trascorso molto tempo a Londra da dicembre per migliorare il suo inglese, conoscere l'ambiente e arrivare al club al miglior livello possibile". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, inviato uno scout in Inghilterra: ecco l’osservato speciale >>>