DS Milan, l'esperto: "Tare? Nessuna decisione presa. Rallentato ..."

"Il campionato sta entrando nella fase finale ma tanti club sono già attivi sui programmi del futuro. Per il Milan una tappa obbligata è la scelta del direttore sportivo. Dopo che l’operazione Paratici si è interrotta, i rossoneri hanno di nuovo sondato il terreno per Tare ma al momento nessuna decisione è stata presa. È questo ovviamente sta rallentando alcune situazioni di mercato. Non una che riguarda un obiettivo ben chiaro da tempo. Perché a prescindere da ogni arrivo in società, il Milan per l’anno prossimo ha deciso di investire forte su Samuele Ricci per il centrocampo. È lui il grande colpo per questo settore. Il Torino lo valuta non meno di 35 milioni di euro ma il Milan è pronto a farsi avanti con decisione. È chiaro che è un’operazione molto costosa ma i rossoneri hanno alcuni giocatori in uscita su cui monetizzare". LEGGI ANCHE: Milan-Atalanta, scatta l’ora del gol per Leao? Forse non ricordate che … >>>