DS Milan, incontri positivi con Tare: è il preferito per tutti questi motivi

Da qualche tempo a questa parte il Milan starebbe lavorando alla ricerca di una figura che possa agire da DS nel corso della prossima stagione e, a questo proposito, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Igli Tare . Tanti i profili incontrati da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic negli ultimi giorni, tra cui anche Fabio Paratici ed Andrea Berta . Per una serie di motivi, però, né uno né l'altro corrisponderebbero ai canoni e ai parametri del club rossonero. A questo proposito il quotidiano 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina, ha spiegato le ragioni per cui sarebbe l'ex Lazio in pole position.

Milan, Tare il preferito per il ruolo di DS: società convinta da questi tre aspetti

Secondo quanto riportato Igli Tare sarebbe il preferito del Milan innanzitutto per la sua esperienza in un club, come la Lazio, in cui si è dovuto barcamenare tra le trame del mercato senza budget faraonici. Non solo, perché è anche stato in grado di vendere, aspetto non riuscito - si legge - né dalla coppia Paolo Maldini-Frederic Massara, al di là di Sandro Tonali, né dall'attuale dirigenza. Infine si troverebbe al fianco un uomo scout come Geoffrey Moncada, con cui vanta ottimi rapporti e con cui potrebbe ben lavorare.