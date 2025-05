Domani Genoa-Milan, Conceicao può sorridere: ecco il motivo

Domani, lunedì 5 maggio , alle ore 20:45 , si disputerà allo stadio 'Ferraris' di Genova la sfida Genoa-Milan , partita della 35^ giornata della Serie A 2024-2025 e, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'allenatore dei rossoneri Sergio Conceicao ha un motivo per sorridere.

Genoa-Milan, Conceicao ha tutti a sua disposizione

A seguire l'allenamento di ieri, a Milanello, c'era Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero. Lo svedese è tornato ad essere una presenza fissa negli ultimi giorni. Ma la vera, buona novella è che, con il rientro in gruppo di Emerson Royal, di fatto Conceicao per la prima volta in questa stagione ha tutta la rosa a sua disposizione.