Conceição, per il 'CorSera', avrebbe confidato, a chi gli è vicino, di essere sicuro che il suo Milan crescerà. L'idea dell'ex allenatore del Porto , poi, sarebbe quella di lavorare sulla difesa a tre , che potrebbe blindare un po' una retroguardia che subisce troppo e, poi, di trovare il modo di mettere Santiago Giménez nelle migliori condizioni per segnare .

Furlani - che viene prima di Ibra - sceglierà il direttore sportivo

Ma questo è il tempo delle scelte, in casa Milan, non soltanto sul campo ma anche e soprattutto in società. Andrà scelto il prima possibile il direttore sportivo. La rosa, però, invece di restringersi si è ampliata. Con Andrea Berta diretto all'Arsenal e Igli Tare e Fabio Paratici che non convincono tutti, si starebbero valutando altri profili, come Tony D'Amico dell'Atalanta.