L'edizione odierna del Corriere della Sera ha ricostruito dettagliatamente la dinamica dell'incidente stradale che ha coinvolto a Milano Daniel Maldini, attaccante del Cagliari classe 2001 cresciuto nel settore giovanile del Milan. Il sinistro è avvenuto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre, poche ore dopo che il calciatore aveva deciso la sfida di campionato Atalanta-Cagliari terminata 1-2, portando alla luce nuovi e delicati risvolti sul caso.

La dinamica dello scontro a Milano e i rilievi della Polizia Locale

Daniel Maldini si trovava alla guida della sua Porsche Carrera 4 in compagnia di tre amici (una ragazza e due ragazzi). Secondo i rilievi effettuati dai vigili urbani e i successivi segni tracciati con il gesso sull'asfalto, la vettura del calciatore è spuntata da via Tolentino — una strada parallela a Corso Sempione, nella zona nord-ovest di Milano — per immettersi in via Caracciolo. All'incrocio, privo di lanterne semaforiche, la Porsche non avrebbe concesso la dovuta precedenza a una Golf che sopraggiungeva da sinistra con a bordo un uomo e una donna.

L'impatto tra il fianco sinistro della sportiva e il lato destro dell'utilitaria è stato inevitabile. A causa dell'urto, la Golf è stata sbalzata contro una Mercedes grigia metallizzata regolarmente parcheggiata lungo la via, che ha riportato vistosi danni sul lato del guidatore. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi: a eccezione di un diciannovenne medicato direttamente sul posto, tutti i passeggeri sono stati trasportati in Pronto Soccorso per accertamenti, ma nessuno versa in condizioni gravi.

I risultati dell'alcoltest, il pre-test antidroga e le conseguenze

I problemi maggiori per il giovane attaccante sono arrivati dalle procedure di controllo standard. Sottoposto all'da parte degli agenti, il giocatore ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a 0,91 microgrammi per litro nella prima misurazione, sceso poi leggermente a 0,89 mg/l nella seconda prova: in entrambi i casi,e (fissato a 0,5 mg/l). Per Daniel Maldini sono scattati così

La situazione si è ulteriormente complicata con i controlli successivi: il calciatore è stato infatti sottoposto anche al pre-test per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, il quale ha dato esito positivo. Per avere una conferma definitiva, gli inquirenti attendono ora i risultati ufficiali degli esami tossicologici eseguiti presso l'ospedale Fatebenefratelli, dove il classe 2001 era stato inizialmente trasportato.

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Proprio dal nosocomio milanese, l'avvocato del giocatore, Danilo Buongiorno, ha prontamente rassicurato tutti sulle buone condizioni di salute del suo assistito, confermando che il ragazzo è stato dimesso subito dopo i controlli e ha già fatto rientro nella propria abitazione.. Al massimo, potrebbe essere multato dal Cagliari, suo attuale club, per una condotta tutt'altro che consona.