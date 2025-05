Milan, Criscitiello durissimo: bordate a Moncada, Ibrahimovic e Furlani. "Passione distrutta"

Sul Milan: "Voto 4. Disastro totale. La cosa più grave è che dopo questo mega fallimento ancora non hanno capito la strada da prendere. Il problema è che c’è troppa gente non di calcio in questo club. Ibra sta bruciando tutti i crediti che aveva conquistato con gli anni di grande carriera in campo. Furlani è un genietto dei numeri ma sta confermando che il calcio non è il suo settore. Moncada è completamente inadatto per una società come il Milan. Allenatori presi a caso, calciatori sbagliati in estate e in inverno. Soldi bruciati e passione distrutta. 13 milioni per retrocedere dalla C alla D. Se si mettevano di impegno era difficile raggiungere tutti questi obiettivi sciagurati".