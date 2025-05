Il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata del podcast 'Centrocampo', soffermandosi in modo particolare sul Milan e sulla scelta, ad inizio stagione, di preferire Paulo Fonseca al posto di Antonio Conte e Roberto De Zerbi . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Io a inizio anno ho detto sin da subito ‘sto Milan fa schifo’. Perché non puoi prendere Fonseca quando davanti alla porta si sono presentati Roberto De Zerbi e Antonio Conte. Se si sono presentati Roberto De Zerbi e Antonio Conte tu hai il dovere di ascoltarli e farli parlare. Poi non li prendi, o ne prendi uno e non prendo l’altro. Ma se De Zerbi e Conte erano davanti alla porta di Casa Milan e tu prendi Fonseca, sei un pazzo squilibrato. E se tu fai fare il direttore sportivo a Zlatan Ibrahimovic che non ha mai fatto nella sua vita il direttore sportivo, sei un pazzo squilibrato. E se spendi 12 milioni per fare la Serie C con il Milan Futuro e fai i playout e retrocedi, sei un pazzo squilibrato".