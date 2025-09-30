Ma quali sono i pilastri della gestione del tecnico toscano? Per 'Tuttosport', c'è nuova coesione nello spogliatoio, con i giocatori che lo riconoscono come leader credibile . I senatori, poi, risultano rigenerati rispetto alle ultime, opache annate. In più, dal punto di vista tattico, il Milan ha ritrovato solidità difensiva con il 3-5-2 di Allegri, nonostante i centrali siano gli stessi della passata stagione.

L'aggiunta di Luka Modrić e Adrien Rabiot ha alzato il tasso tecnico in mediana. Per il quotidiano torinese, l’allenatore ha fatto comprendere alla proprietà quanto conti l’esperienza e come per vincere - generando quindi guadagni e aumentando il valore dei giocatori - serva avere in rosa gente abituata a giocare a certi livelli. Allegri, infine, ha saputo già trasformare il gruppo in squadra, con regole chiare, certe, nel rispetto di tutti. E di tutto. Soprattutto del Milan, che è sopra ogni cosa.