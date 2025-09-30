Nonostante, infatti, la richiesta societaria sia quella di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, è logico pensare che Allegri, approfittando del fatto di non avere impegni infrasettimanali, pensi di entrare nella storia del Milan portando in dote la Seconda Stella.
Solidità difensiva, certo, ma anche regole chiare in spogliatoio—
Ma quali sono i pilastri della gestione del tecnico toscano? Per 'Tuttosport', c'è nuova coesione nello spogliatoio, con i giocatori che lo riconoscono come leader credibile. I senatori, poi, risultano rigenerati rispetto alle ultime, opache annate. In più, dal punto di vista tattico, il Milan ha ritrovato solidità difensiva con il 3-5-2 di Allegri, nonostante i centrali siano gli stessi della passata stagione.
L'aggiunta di Luka Modrić e Adrien Rabiot ha alzato il tasso tecnico in mediana. Per il quotidiano torinese, l’allenatore ha fatto comprendere alla proprietà quanto conti l’esperienza e come per vincere - generando quindi guadagni e aumentando il valore dei giocatori - serva avere in rosa gente abituata a giocare a certi livelli. Allegri, infine, ha saputo già trasformare il gruppo in squadra, con regole chiare, certe, nel rispetto di tutti. E di tutto. Soprattutto del Milan, che è sopra ogni cosa.
