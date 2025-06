Corradi: “Ho voglia di mettermi in gioco. Presa la laurea, ora il master”

Bernardo Corradi lascia il ruolo di CT dell'Italia Under 20 per quello di collaboratore di Massimiliano Allegri nel Milan. Le sue parole

Bernardo Corradi, classe 1976, ex attaccante in Serie A di Chievo, Inter, Lazio e Parma, lascia il ruolo di Commissario Tecnico dell'Italia Under 20 per quello di collaboratore di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Ieri Corradi ha rilasciato alcune dichiarazioni a tal proposito a 'Sky Sport', riprese dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola.