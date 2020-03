Coronavirus – Serie A e Coppa Italia, le probabili nuovi date

NEWS SERIE A – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha sottolineato come i vertici del nostro calcio, in attesa di sviluppi, si spera positivi, sul CoVid_19, si stiano cominciando a domandare come e quando ricominciare il campionato di Serie A e la Coppa Italia.

Qualora si ripartisse il 2 maggio con la Serie A, per esempio, si potrebbe concludere il 28 giugno per disputare le 12 giornate rimanenti (dalla 27^ alla 38^), utilizzando 9 weekend e 3 turni infrasettimanali. L’ipotesi playoff e playout sarebbe valutata dal Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, soltanto come alternativa estrema, qualora non si riuscissero a giocare tutte le partite rimaste.

Poi, naturalmente, andrebbero completate anche Champions League ed Europa League, che vedono in corsa Juventus, Napoli, Atalanta, Inter e Roma. E la Coppa Italia? Per lei, nessuno spazio disponibile. Slitterebbe, di fatto, all’inizio della prossima stagione, con formula e modalità da stabilire per l’assegnazione del trofeo. Nel caso, in cui, la Serie A fosse annullata, i club si starebbero già premunendo con un’iniziativa clamorosa …

