Ecco le prime pagine di oggi, domenica 15 marzo 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In prima pagina il piano per salvare il campionato italiano con l’idea di ripartire il 2 maggio e giocare senza sosta fino a fine giugno. Intervista esclusiva di Gabriele Gravina al CorSport in cui parla di questa possibilità e il rinvio di Euro2020.

