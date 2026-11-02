Il derby vinto dal Milan per 3-1 contro l'Inter ha lasciato indicazioni importanti non soltanto sul piano del risultato, ma anche per quanto riguarda la crescita della squadra di Rúben Amorim. A soffermarsi sulla prestazione rossonera è stato Paolo Condò, che sul Corriere della Sera ha analizzato il successo di sabato sera, evidenziando soprattutto quanto cambi il rendimento della formazione quando può contare sui propri uomini migliori.

Il ritorno dei titolari cambia il Milan

Secondo Condò, il Milan è riuscito a reagire alla sconfitta contro il Bologna ritrovando il proprio nucleo di giocatori più importanti. Il giornalista ha sottolineato come, quando la squadra può schierare i primi undici, il suo livello "s'impenna". Un aspetto che mette in evidenza il peso delle assenze e dei rientri nella stagione rossonera: con i titolari a disposizione, la squadra riesce a esprimere un calcio di qualità superiore e a competere con maggiore continuità.

Condò ha inoltre collegato la vittoria rossonera al momento attraversato dall'Inter, reduce da una settimana particolarmente impegnativa. Dopo la rimonta subita contro la Fiorentina e il successo arrivato nel finale contro il Venezia, i nerazzurri hanno pagato le energie spese, trovandosi di fronte un Milan capace di approfittarne.

Cardinale e il mercato di gennaio

Un altro passaggio importante dell'analisi riguarda il futuro e le possibili mosse della società. L'entusiasmo mostrato daal termine del derby, secondo Condò, rappresenta un segnale positivo in vista della sessione invernale di. Il giornalista ritiene infatti che a gennaio possano arrivare un paio di rinforzi per completare la rosa rossonera.

Innesti che sarebbero necessari per permettere al Milan di pensare in grande e affrontare la seconda parte della stagione con maggiori alternative. Il successo contro l'Inter ha mostrato le potenzialità della squadra quando può contare sui suoi elementi migliori, ma ha anche evidenziato quanto sia importante avere una rosa profonda.

Moreira si prende San Siro, Amorim conquista i tifosi

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Nel commento di Condò c'è spazio anche per, grande protagonista del derby. Il giornalista sottolinea come l'esterno rossonero si sia presoin un derby, proprio come nella storia hanno saputo fare i grandi campioni. Una prestazione che ha acceso l'entusiasmo del pubblico e consacrato il suo impatto nella squadra.Infine, un riconoscimento al lavoro di Amorim. Secondo Condò, il calcio aggressivo proposto dall'allenatore portoghese è riuscito ormai a conquistare i tifosi milanisti. Un risultato significativo se si considera il clima di contestazione di maggio e gli scetticismi che avevano accompagnato l'estate rossonera. La vittoria nel derby rappresenta quindi un passaggio importante nel percorso del tecnico: il Milan è tornato in classifica dopo esserne uscito mercoledì e può guardare avanti con maggiore fiducia, senza però lasciarsi trascinare prematuramente dai discorsi sullo