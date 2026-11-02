Dopo il 3-1 sull'Inter, Paolo Condò analizza la crescita rossonera: il rientro dei migliori ha cambiato il volto della squadra, a gennaio serviranno nuovi innesti
Milan, netto successo contro l'Inter. Ravelli: "Ecco cosa significa questo derby per il campionato"
Il derby vinto dal Milan per 3-1 contro l'Inter ha lasciato indicazioni importanti non soltanto sul piano del risultato, ma anche per quanto riguarda la crescita della squadra di Rúben Amorim. A soffermarsi sulla prestazione rossonera è stato Paolo Condò, che sul Corriere della Sera ha analizzato il successo di sabato sera, evidenziando soprattutto quanto cambi il rendimento della formazione quando può contare sui propri uomini migliori.
Il ritorno dei titolari cambia il MilanSecondo Condò, il Milan è riuscito a reagire alla sconfitta contro il Bologna ritrovando il proprio nucleo di giocatori più importanti. Il giornalista ha sottolineato come, quando la squadra può schierare i primi undici, il suo livello "s'impenna". Un aspetto che mette in evidenza il peso delle assenze e dei rientri nella stagione rossonera: con i titolari a disposizione, la squadra riesce a esprimere un calcio di qualità superiore e a competere con maggiore continuità.
Condò ha inoltre collegato la vittoria rossonera al momento attraversato dall'Inter, reduce da una settimana particolarmente impegnativa. Dopo la rimonta subita contro la Fiorentina e il successo arrivato nel finale contro il Venezia, i nerazzurri hanno pagato le energie spese, trovandosi di fronte un Milan capace di approfittarne.
Cardinale e il mercato di gennaioUn altro passaggio importante dell'analisi riguarda il futuro e le possibili mosse della società. L'entusiasmo mostrato da Gerry Cardinale al termine del derby, secondo Condò, rappresenta un segnale positivo in vista della sessione invernale di calciomercato. Il giornalista ritiene infatti che a gennaio possano arrivare un paio di rinforzi per completare la rosa rossonera.
Innesti che sarebbero necessari per permettere al Milan di pensare in grande e affrontare la seconda parte della stagione con maggiori alternative. Il successo contro l'Inter ha mostrato le potenzialità della squadra quando può contare sui suoi elementi migliori, ma ha anche evidenziato quanto sia importante avere una rosa profonda.
Moreira si prende San Siro, Amorim conquista i tifosiNel commento di Condò c'è spazio anche per Diego Moreira, grande protagonista del derby. Il giornalista sottolinea come l'esterno rossonero si sia preso San Siro in un derby, proprio come nella storia hanno saputo fare i grandi campioni. Una prestazione che ha acceso l'entusiasmo del pubblico e consacrato il suo impatto nella squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA