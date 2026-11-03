Il futuro urbanistico e sportivo della città di Milano si arricchisce di un nuovo, complesso capitolo che unisce calcio, architettura e istituzioni. Milan e Inter hanno presentato il progetto ufficiale per la realizzazione del nuovo stadio condiviso a San Siro: il Generali Stadium sorgerà, presumibilmente nel 2031, accanto all'attuale impianto sportivo. Secondo i piani dei club, i rossoneri e i nerazzurri continueranno a utilizzare lo storico stadio 'Giuseppe Meazza' come loro casa fino a quando, una volta completata la costruzione della nuova avveniristica struttura, la vecchia arena non andrà incontro alla demolizione. Una prospettiva che, tuttavia, sta accendendo un profondo dibattito nel mondo della politica milanese e nazionale.

Il dibattito sul Meazza: le posizioni di Calabresi, La Russa e Sala

Sulla questione della conservazione dello storico impianto milanese si registra un insolito asse bipartisan. Da destra a sinistra, diversi esponenti della politica stanno cercando di valutare soluzioni alternative all'abbattimento totale per tenere in piedi il 'Meazza', almeno per quanto possibile. Mario Calabresi, probabile candidato Sindaco del centro-sinistra a Milano, ha auspicato pubblicamente che l'attuale struttura non venga interamente abbattuta. Una linea di pensiero che ha trovato il pieno accordo di Ignazio La Russa, Presidente del Senato e noto esponente del centro-destra.

Di parere diametralmente opposto si mostra invece l'attuale Primo Cittadino del capoluogo meneghino, Giuseppe Sala. Secondo la visione del Sindaco, con la realizzazione del nuovo Generali Stadium, l'area dove adesso sorge il 'Meazza' dovrà ospitare una vasta area verde attrezzata. Mantenere in piedi una porzione significativa della vecchia struttura impedirebbe la nascita del grande parco urbano così come invece previsto dal progetto originario firmato dagli studi d'architettura Foster + Partners e Manica.

Il progetto della "reliquia" e l'idea dell'architetto Norman Foster

Allo stato attuale, i piani concordati prevedono che dell'attuale impianto di San Siro resti in piedi soltanto una porzione a "L" situata nell'angolo sud-est. Nello specifico, si tratterebbe di conservare circa il 30% delle rampe esterne, una parte della Curva Sud e una porzione della Tribuna Arancio. Una soluzione definita come una sorta di 'reliquia' dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, che le due società calcistiche andrebbero a rifunzionalizzare integrando attività sportive, commerciali, museali e di servizio a disposizione della cittadinanza.

Tuttavia, lo stesso celebre architetto Norman Robert Foster ha recentemente dichiarato che vedrebbe di buon occhio la conservazione di una porzione decisamente più ampia del 'Meazza', qualora le condizioni lo permettessero. Una suggestione che apre le porte a soluzioni progettuali differenti da quelle prettamente demolitive.

Il modello Battersea Power Station: una filosofia per salvare San Siro

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Per superare l'impasse e accontentare le diverse anime della città, gli esperti guardano a un illustre precedente internazionale: la soluzione adottata a Londra per la celebre Battersea Power Station. L'iconica centrale elettrica del panorama metropolitano londinese non è stata trattata alla stregua di un rudere industriale, bensì è stata trasformata nel fulcro identitario e commerciale di un intero e rinnovato quartiere della capitale britannica.La struttura di Battersea è rimasta perfettamente riconoscibile nel suo guscio storico, ma al suo interno sono stati ricavati negozi, ristoranti, complessi residenziali, uffici executive, cinema, ampi spazi per eventi culturali e persino la prestigiosa sede britannica del colosso Apple.

Tutto intorno sono sorti nuovi edifici direzionali, hotel di lusso, parchi pubblici e una moderna passeggiata pedonale commerciale. Seguire la medesima filosofia di riqualificazione per lo stadio di San Siro permetterebbe di salvaguardare il valore storico ed emotivo del 'Meazza', rispondendo positivamente alle istanze di chi, in questi anni, si è strenuamente opposto all'abbattimento quasi totale di uno dei templi del calcio mondiale.