Champions League 2023-2024, le fasce per il sorteggio: dov’è il Milan?

Il Napoli, campione d'Italia, sarà in prima fascia con il Manchester City, campione d'Inghilterra e d'Europa, Siviglia, Barcellona, Bayern Monaco, PSG, Benfica e Feyenoord . L'Inter sarà in seconda fascia con Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, RB Lipsia, Porto e Arsenal .

Mancano 6 squadre: si qualificheranno ai playoff estivi

La Lazio e il Milan, invece, saranno in terza fascia per i sorteggi dei gironi della Champions League 2023-2024, insieme a RB Salisburgo, Shakhtar Donetsk e Stella Rossa. Saranno in terza o quarta fascia Real Sociedad, Celtic e Newcastle. In quarta fascia, finora Union Berlino e RC Lens. In attesa di capire chi completerà il quadro: sarà definito dai playoff.