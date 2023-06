Calciomercato Milan – Centrocampo, contatti con un big: le ultime news

In archivio la stagione 2022-2023 con l'addio a Zlatan Ibrahimović prima, Paolo Maldini e Frederic Massara poi, il Milan si sta riorganizzando in questi giorni per affrontare il mercato estivo. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il responsabile scoutGeoffrey Moncada e l'allenatore Stefano Pioli stanno lavorando a stretto contatto per cercare di individuare quei profili che possano fare al caso del Diavolo. A partire da qualche giocatore in scadenza di contratto.