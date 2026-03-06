Arrivano degli aggiornamenti legati alla cessione del Milan. Secondo quanto riferito dal Gazzetta dello Sport, la procura di Milano ha chiesti l'archiviazione dell'inchiesta legata alla proprietà rossonera, avviata nel 2024. L'indagine non aveva creato nessuna viluppo legato al fronte della giustizia sportiva, e il tutto potrebbe chiudere anche sul piano penale.