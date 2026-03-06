Pianeta Milan
Cessione Milan, Elliot detiene ancora il 5% del club rossonero. Ma non è tutto…

Spuntano dei dettagli legati alla cessione del Milan. La procura chiede l'archiviazione del caso, ma quello che spicca riguarda Elliot...
Arrivano degli aggiornamenti legati alla cessione del Milan. Secondo quanto riferito dal Gazzetta dello Sport, la procura di Milano ha chiesti l'archiviazione dell'inchiesta legata alla proprietà rossonera, avviata nel 2024. L'indagine non aveva creato nessuna viluppo legato al fronte della giustizia sportiva, e il tutto potrebbe chiudere anche sul piano penale.

Milan, la Procura potrebbe archiviare tutto

Nel documento redatto dal pubblico ministero, spicca un dettaglio che, prima  di oggi, era rimasto 'segreto': il fondo Elliot detiene la partecipazione diretta pari al 5% delle azioni del Milan anche dopo la chiusura del vendor loan.

Secondo quanto riferito negli atti dell'inchiesta, il tutto è stato confermato anche da alcune chat inserite nella documentazione presa dagli inquirenti. Si tratta di una piccola quota residuale rimasta nelle mani del fondo Elliot, guidato da Gordon Singer. La società milanese, infatti, nell'anno dello scudetto (2022) era stata ceduta a RedBird.

Ma com'è nata l'indagine? Il tutto partì da un esposto di Blue Skye, ex socio in minoranza fino al cambio proprietario, avvenuto per l'appunto nel 2022- Da quella segnalazione li, la Procura fece partire una serie di accertamenti che, da quello che filtra, potrebbero chiudersi con l'archiviazione del caso.

 

