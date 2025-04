'Il Corrie della Sera' edizione Milano, parla dell'indagine della Procura di Milano sul caso scommesse : "Un milione mezzo di euro sequestrati, cinque richieste di arresti domiciliari, una dozzina di calciatori di serie A indagati". Così apre il pezzo. Secondo quanto si legge nessuno avrebbe giocato contro la propria squadra, anzi: il movente vero tra dicembre 2021 e ottobre 2023 era per riempire il tempo libero durante le soste delle nazionali. Numerosi calciatori di serie A, come scoperto dai cellulari di Tonali e Fagioli, avrebbero riversato molti soldi nelle tasche di due gestori di piattaforme illegali di scommesse online (Tommaso De Giacomo e Patrick Fizzera). I quali per gli inquirenti si sarebbero fatti aiutare dai tre amministratori (Antonio Scinocca, Antonio Parise e Andrea Piccini) di una gioielleria milanese adoperata come ingegnosa “banca” per regolare in maniera occulta i conti delle scommesse.

Caso scommesse, partite di poker online: indagato Florenzi. Cosa rischia

Tonali e Fagioli, continua il pezzo, risulterebbero comunque indagati per la contravvenzione punita dal secondo e terzo comma dell'articolo della legge 401 del 1989: in parte per avere giocato sulle piattaforme illegali di scommesse; e in parte per averle pubblicizzate tra altri calciatori anche con l'intermediazione dell'apertura dei conti di gioco e la consegna di soldi per conto di altri scommettitori, in cambio venendo gratificati dai gestori delle scommesse illegali con l'accredito di bonus sui propri conti di gioco. Una ventina di calciatori, si legge, sarebbe indagata per l'ipotesi che abbiano partecipato sulle piattaforme illegali organizzate da De Giacomo, Frizzera e Marinoni non a scommesse sul calcio ma a giochi non autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare alle partite di poker su tavoli online. Si potrebbe attivare la giustizia sportiva attraverso la richiesta di trasmissione degli atti da parte della Procura della Federcalcio. I giocatori sarebbero i seguenti: Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston James Earl McKennie, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci,Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri, Adames Hector Junior Firpo e il tennista Matteo Gigante.