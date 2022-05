Cardinale vuole il Milan: ecco chi è il miliardario di RedBird

Gerald Joseph Cardinale, fondatore di RedBird Capital, ha scelto il Milan dopo aver analizzato 80 società europee. Conosciamolo meglio

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Gerald Joseph 'Gerry' Cardinale. È il fondatore di RedBird Capital, interessato come noto all'acquisizione delle quote di maggioranza del Milan. Cardinale, di età compresa tra i 53 ed i 55 anni, patrimonio personale di oltre un miliardo di dollari, per il Milan vorrebbe seguire le orme di un presidente con il quale ha interessi in comune, ovvero Dan Friedkin, proprietario della Roma.

RedBird si è inserito nella trattativa tra Elliott ed InvestCorp per la cessione del Milan una volta scaduta l'esclusiva con il fondo del Bahrein. Non è un'azione di disturbo, tutt'altro: è una proposta vera e propria, corposa, per il club rossonero. Il 'CorSport' ha sottolineato come, secondo persone a conoscenza della trattativa, sebbene il club non confermi le voci, a spingere per la cessione del Milan a RedBird di Cardinale sarebbe l'amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis.

Ma cosa fa Cardinale con il gruppo RedBird? In che mani sarebbe il Milan qualora passasse nelle mani della realtà statunitense? Nel 2020, per esempio, ha investito 300 milioni per entrare in 'Skydance Media', società che ha prodotto il film 'Parasite', vincitore di quattro Oscar e distribuito da Friedkin.

È azionista di minoranza del Liverpool e di maggioranza del Tolosa. Cardinale, negli ultimi due anni, ha esaminato ben 80 club in tutta Europa, tra cui anche la Roma prima che l'acquistasse proprio Friedkin, per poi valutare concretamente l'acquisizione del Milan.

Ha lavorato 20 anni in Goldman Sachs, gestendo asset per 100 miliardi di dollari, prima di fondare RedBird. Con la quale, in appena tre anni, ha quadruplicato il patrimonio gestito: da 1,5 a 6 miliardi di dollari. Lo sport è al centro delle idee di Cardinale, che ama giocare su più tavoli.

Lavora con la NFL, la NCAA e la NHL, oltre che con la Ryder Cup di golf. Nel 2021, ha ricordato poi il 'CorSport', Gerry Cardinale ha acquisito quote di Wasserman, agenzia internzionale di sport e spettacolo, nonché versato 37,5 milioni per il 15% dei diritti sulla squadra indiana di cricket, i Rajasthan Royals.

Ma non è tutto: ha fondato, insieme all'attore Dwayne Johnson, conosciuto come 'The Rock', una nuova lega di football, la XFL, un campionato a otto. Secondo 'Variety', è tra i 500 personaggi più influenti degli Stati Uniti d'America. La sua strategia, di fatto, è simile a quella di Friedkin, del quale ammira lo stile ed i successi in Italia.

Ovvero, ama stare dietro le quinte, affidarsi a professionisti e moltiplicare gli introiti con i risultati sportivi. Insomma, la strategia di Cardinale per il Milan di oggi sarebbe l'ideale. Sempre ammesso che InvestCorp decida di lasciargli campo aperto. Milan, indiscrezioni su Dybala: le ultime news di mercato >>>

