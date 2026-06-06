Il nuovo calendario della Serie A 2026-27 ha rivelato la strada iniziale (e non solo) del Milan, ma l'argomento più caldo in casa rossonera resta il caos che regna visto che siamo alla fine della prima settimana di giugno e Cardinale non ha ancora deciso a chi affidare il club, sia dal punto dirigenziale sia in panchina. I tempi stringono e ci sono sempre meno giorni per prendere le decisioni giuste, intanto al Milan ci sono sempre più dubbi.