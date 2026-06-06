Analisi PM: rischio di un ritiro bollente—
Il rinvio delle scelte strategiche da parte di Gerry Cardinale può scatenare un effetto domino per il futuro del Milan, visto che la programmazione in vista della nuova stagione è già in netto ritardo. Non è un caso che si parli di possibili spostamenti (poi smentiti) per il ritiro che potrebbe essere 'bollente'. In questi giorni continua la protesta dei tifosi rossoneri, con la Curva Sud che ha comunicato anche delle possibili manifestazioni molto importanti. Non è da escludere che ci possano essere pesanti proteste anche durante il ritiro di Milanello, a prescindere da chi saranno i dirigenti e l'allenatore.
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