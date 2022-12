Calciomercato Milan – Leao, ecco la cifra chiesta per il rinnovo del contratto

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla della situazione relativa al rinnovo del contratto di Rafael Leao . L'attaccante portoghese, come ben si sa, è in scadenza nel 2024 e le voci su un futuro lontano dai rossoneri sono sempre all'ordine del giorno. Nonostante il calciatore sia felice di giocare nel Milan come ha dichiarato più volte, in realtà la situazione che riguarda il suo rinnovo è tutt'altro che semplice.

Stando a quanto riferisce il quotidiano romano, Leao chiede non meno di 7/7.5 milioni di euro per il rinnovo. Una cifra ritenuta molto elevata dal club di via Aldo Rossi, ma fondamentale per il calciatore in quanto dovrà pagare la famosa multa allo Sporting. L'ex Lille, infatti, dovrà restituire 19 milioni di euro al club portoghese e proprio per questo motivo starebbe chiedendo una cifra così alta per il prolungamento del contratto. Una situazione di stallo quella tra Leao e il Milan per il rinnovo, con il giocatore che vorrebbe avere delle garanzie e togliersi di dosso questo peso sullo stomaco. Mercato Milan: rinforzo offensivo, ecco il preferito di Pioli