Calciomercato Milan – Giroud voleva a tutti i costi la Serie A: il retroscena

Olivier Giroud è arrivato al Milan in questa sessione di calciomercato, ma voleva la Serie A da parecchio tempo: ecco il curioso retroscena

Riccardo Varotto

Il nuovo numero 9 del Milan, Olivier Giroud, è finalmente arrivato in questa sessione di calciomercato. La trattativa per portarlo il rossonero è stata tutt'altro che semplice, complici anche alcuni imprevisti accaduti durante il percorso. Ma ora, il francese è molto felice di essere a Milano ed è già pronto ad aiutare i compagni più giovani, grazie alla sua grandissima esperienza internazionale.

L'edizione odierna di Tuttosport spiega come la volontà di Giroud sia sempre stata chiara: l'attaccante voleva fortemente giocare in Serie A con la maglia del Milan. Ma andiamo con ordine. Il 4 giugno, il Chelsea ha allungato di un anno il contratto del giocatore, avendo la possibilità di farlo. Tutti pensavano che quindi la telenovela Giroud-Milan fosse terminata, dato che i rossoneri avrebbero dovuto spendere soldi anche per il cartellino. E invece non è andata così, ma c'è un motivo.

Ecco il retroscena: nonostante questa opzione di prolungamento del contratto a favore del club londinese, la plenipotenziaria Marina Granovskaia aveva promesso al giocatore che l'avrebbe ugualmente liberato alla fine della stagione 2020-2021, per farlo approdare in Serie A. Ebbene si, tutti pensavano che ormai non ci fosse più nulla da fare dopo il rinnovo, ma invece era ancora tutto aperto in virtù di questo "patto segreto". Chiaramente, il Milan non ha potuto ingaggiare il calciatore a parametro zero, ma la spesa è stata minima (1 milione di euro + bonus).

Giroud e il suo desiderio chiamato Serie A

Il francese più volte era stato vicino ad una squadra italiana nelle ultime stagioni. Si era parlato della Lazio un paio d'anni fa, per poi passare dall'Inter all'inizio della scorsa stagione, ma finalmente il suo desiderio è stato accolto da Paolo Maldini e Ricky Massara che lo hanno portato al Milan. Il francese era seguito anche da club inglesi come West Ham e Totthenam, ma ha subito comunicato al proprio entourage la sua volontà di vestire la casacca rossonera.

All'età di 35 anni, Giroud ha l'occasione per dimostrare anche in Italia il proprio valore. Il Milan ha bisogno dei suoi gol e della sua esperienza per ripetere le grandi cose viste durante l'ultima stagione e soprattutto per andare avanti in Champions League, competizione che il numero 9 conosce molto bene.