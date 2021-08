Calciomercato Milan – Tete, l’interesse è concreto: le ultime | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: continuano i contatti per Tete, brasiliano in forza allo Shakhtar Donetsk. Il punto

Salvatore Cantone

Il Milan, per questa sessione di calciomercato, sta seguendo con molto interesse anche Tete, esterno offensivo brasiliano in forza allo Shakhtar Donetsk. L'intenzione di Maldini e Massara è quella di fare un upgrade sulla fascia destra. Saelemaekers e Castillejo sono elementi apprezzati da Pioli, ma probabilmente serve qualcosa in più dal punto di vista della qualità.

Proprio per questo motivo il Milan, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, starebbe seguendo Tete. I contatti tra i rossoneri e l'entourage del giocatore vanno avanti da diverse settimane. Il classe 2000 ha effettivamente tutte la caratteristiche per piacere al Diavolo: giovane, di qualità, ma che ha già una discreta esperienza a livello internazionale. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2023 e secondo transfermarkt.it ha una valutazione di 20 milioni di euro.

Nell'ultima stagione Tete ha segnato 8 gol e fornito 5 assist in 36 gare con lo Shakhtar Donetsk tra campionato e coppe, inclusa la Champions League, competizione nella quale ha fatto vedere ottime cose. Il mancato arrivo di Kaio Jorge, andato poi alla Juventus, potrebbe spingere il Milan a puntare seriamente su Tete. Il motivo? Il club rossonero, dopo l'ingaggio di Fikayo Tomori, può prendere soltanto un altro calciatore extra UE in questa sessione di calciomercato.

Per arrivare a Tete, però, bisogna prima cedere Castillejo. L'esterno offensivo è in uscita, con il Milan che ha fissato il prezzo di 8 milioni di euro, ma al momento non sono arrivate offerte ufficiali. Qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane e un'eventuale cessione permetterebbe a Maldini di concentrarsi sulle entrate. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: il Milan segue con molta attenzione Tete. Milan, ecco la strategia per prendere il nuovo trequartista >>>