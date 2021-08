Calciomercato Milan, top news: Isco idea viva, interesse concreto per Tete

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 03 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. L'amichevole con il Real Madrid, in programma domenica, può propiziare un incontro tra le parti per discutere del futuro di Isco. Non solo il trequartista, i rossoneri pensano di fare qualcosa anche sulla fascia destra: interesse concreto per Tete dello Shakhtar Donetsk. Jens Petter Hauge sempre più lontano dal Milan: la sua cessione finanzia l'arrivo di Nikola Vlasic? Intanto ecco le ultime per il ritorno di Diogo Dalot. Nelle prossime schede le Top News di oggi sul calciomercato del Milan!