Calamai: “Il Milan con i soldi di Tonali ha comprato di tutto e di più”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato del Milan e della campagna acquisti rossonera dopo la cessione di Sandro Tonali

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato del Milan e della campagna acquisti rossonera dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle: "Per il momento alle spalle del Napoli sistemiamo il Milan. Con i soldi di Tonali ha comprato di tutto e di più. Resta il dubbio però sul cannoniere. il Milan ha puntato su Okafor (una scommessa intrigante ma sempre una scommessa) e poi c’è il solito Giroud. Basteranno per rivincere lo scudetto?".